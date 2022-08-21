ПВО вновь отбивает налёты украинских дронов на Крым и Севастополь

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Новости Украины

Системы ПВО сегодня вновь работали на Западе Крыма и в Севастополе, отбивая налёты украинских беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очевидцы вечером сообщили, что слышали хлопки в районе Новофедоровки/Сак. Звук был довольно сильным – сработала сигнализация у автомобилей. А через несколько часов ПВО начала работать в Севастополе.

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По данным губернатора Михаила Развожаева, сначала защита отработала «очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории».

Потом – в районе Казачьей бухты, где базируются морские пехотинцы.

«В Казачке сработал сигнал воздушной тревоги – звучит сирена. Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это «внутренний» сигнал», – объяснил градоначальник.

Вице-губернатор Сергей Толмачев выступил с подробным комментарием:

«Сейчас основная тактика укрорейха – это терроризм. Все попытки достичь успехов на поле боя, обещанные контрнаступления на херсонском направлении, бесконечно анонсированные, но так и не начавшиеся прорывы на донецком – все это оказалось пшиком. Их экономика в руинах. Их народ разбегается, украинцы массово покидают страну. По оценкам киевского режима количество потенциальных «коллаборантов» (попросту говоря, нормальных людей с непромытыми мозгами) составляет добрую половину населения Украины. Поэтому СБУ судорожно бегает, пилит сотовые тарелки и шмонает телефоны граждан на предмет подписки на российские телеграмм-каналы. Опыт восстановления мирной жизни на освобождённых территориях говорит простым украинцам, что в российском государстве жить намного лучше, чем в стране 404, в стране, – ошибке истории. Поэтому единственное, что нацисты могут и будут делать – это террор. Обстрелы атомной электростанции в Запорожье, беспилотники над Крымом и Севастополем, убийство дочери философа Дугина Дарьи Платоновой – это звенья одной цепи. Это сейчас основной способ «войны». И они не остановятся. Пока мы их не остановим», – заявил Толмачев.

Интересно, что отчасти оценку ситуации чиновниками разделил и московский либеральный публицист Кирилл Шулика.

«Всё это очень похоже на то, что ВСУ перешли к психологической составляющей противостояния. А это повод задуматься над тем, что силы для военного противостояния кончаются. И объявление о том, что анонсированное контрнаступление в направлении Херсона, является пропагандой с целью деморализовать, как раз это только подтверждает. Как весь набор последних инициатив, включая требование не давать россиянам визы. Никакого иного смысла каждый вечер делать одно и то же, что приносит только строчки в сводках новостей, нет. Но вот как раз такие действия могут продолжаться долго. Беспилотники не такие, чтобы и дорогие, а жители Крыма все равно будет вечерами смотреть на небо. И это к вопросу, как долго все происходящее может длиться и какие формы приобретать», – комментирует Шулика.