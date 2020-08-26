ПВО ВСУ на Херсонщине распугали пернатых, отрабатывая «опыт войны в Донбассе»

26.08.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

В Херсонской области на одном из полигонов боевой подготовки командование ВСУ провело ​​проверку подразделений ПВО «с учётом опыта войны на Донбассе».

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом ревизия была проведена во исполнение приказа командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, со слов которого в ходе мероприятий делался упор на донбасский опыт войны.

«Задачи для военных были привычны: марш, своевременное прибытие в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей. Но боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов старались избегать шаблонности, действовать непредсказуемо для противника. В ходе боевой работы выручал опыт войны на востоке страны», – отчитался Наев, не уточняя в подробностях, что за «опыт».

Мероприятие имело целью проверить подготовку экипажей и расчетов, «мастерство владения» тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

«Проверка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов показала, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил ВСУ», – заверил командующий.

Стоит отметить, что летом 2014 года, когда Киев интенсивно использовал авиацию и стягивал в зону конфликта комплексы ПВО, у ополчения Донбасса не было даже беспилотников.

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал, чем руководствовался Киев, проводя военные учения у российских границ.

По его словам, подобные украинские телодвижения – это жалкая пародия на американских любителей такой показухи.

«Украина берёт пример со своего «старшего товарища» США, которые очень любят заниматься такими вещами: демонстративные учения около границ России, попытки легкого поддразнивания российских патрулей. Заканчивается это всегда одинаково, достаточно вспомнить историю с американским эсминцем «Дональд Кук».

Но если со стороны США такое «поигрывание мускулами» всё-таки выглядит органично, то со стороны Украины – как слабая пародия на них», – сказал эксперт.

«Насчет того, чтобы опасаться подобных маневров, можно сказать одно: воздушное пространство, где проводятся учения, в принципе, должно быть свободно от гражданского авиатранспорта. И если происходит иначе, то это уже грубейшая халатность, которую не позволит себе ни одно развитое цивилизованное государство. Надеюсь, что Украина все-таки будет помнить об этом», – добавил Липовой.

В свою очередь, эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов выразил опасения относительно всего, что касается украинских войск ПВО в контексте войны на Донбассе.

«На сегодняшний день войска ПВО Украины находятся в достаточно плачевном состоянии – это мнение довольно многих военных экспертов и международных комиссий. К сожалению, с данным родом войск связаны довольно серьёзные трагедии, когда они сбивали самолёты гражданского назначения, тем более вся эта история с «Боингом», который был сбит над Донбассом, тоже не вызывает определённого оптимизма», – заявил эксперт, напомнив трагедию малазийского борта MH17, предположительно сбитого системой ЗРК «Бук» летом 2014 года .

«На сегодняшний день украинской власти нужно задумываться не о том, как якобы защищать своё небо и закупать западные комплексы, комплектующие и приглашать экспертов, а всё-таки задуматься о том, как наладить диалог со своими же регионами, для того, чтобы прекратить там братоубийственную войну», – подчеркнул Ионов.

Он отметил, что на сегодняшний день такая «игра мускулами» не интересна ни Европе, ни России, ни самим украинцам.

«Всё это делается в угоду проамериканским силам на Украине, и именно они будут бенефициарами тех следствий, которые будут после испытаний, после усиления давления и так далее.

Если взять информацию казначейства, они очень большой бюджет тратят на армию, в частности, на ПВО, а куда эти деньги уходят – непонятно. Может, лучше их бюджетникам выплачивать, чем хоронить в ракетах?» – добавил эксперт-международник.