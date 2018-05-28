28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Транспорт, Украина

“Пьяное” ДТП на Сумщине: авто насмерть сбило двухлетнего малыша


В селе Семяновка Сумской области автомобиль сбил двухлетнего мальчика, в результате чего последний скончался на месте, передает уорреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

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“Инцидент произошел вчера вечером в с. Семяновка Конотопского района. Водитель автомобиля Daewoo Lanos, который двигался в сторону Конотопа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего мальчика, который вместе с сестричкой и несколькими другими детьми следовали по обочине. Ребенок от полученных травм скончалась на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия”, – говорится в сообщении.

На поиск водителя сориентировали весь личный состав Конотопского отделения полиции, а также ввели в действие план “Перехват”.

“Была получена информация, что вероятный нарушитель управлял автомобилем Daewoo Lanos, поэтому правоохранители начали проверку владельцев автомобилей данной марки. В их поле зрения попал 48-летний житель соседнего села, который имел такой автомобиль. Информацию проверили и не ошиблись в своих подозрениях”, – отметили в полиции.

Правонарушитель задержан примерно через два часа после содеянного.

“Установлено, что мужчина после празднования Дня села решил погонять на машине. После того, как сбил ребенка он мигом вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах на соседнем домохозяйстве. На момент задержания мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения. У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится под стражей”, – рассказал и.о. начальника Конотопской полиции Александр Васильченко.

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