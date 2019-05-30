Пьянство стало главной причиной небоевых потерь ВСУ в Донбассе

30.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Повальное пьянство в рядах ВСУ, вызванное тяжёлыми бытовыми условиями военнослужащих в зоне «ООС», и постоянно откладывающейся ротацией, приводит к большому количеству небоевых потерь.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«На взводном опорном пункте 2-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Гнутово, после распития спиртных напитков, во время словесной перепалки с сослуживцами, перешедшей в потасовку, получил огнестрельное ранение рядовой Антон Коняшин.

Также на наблюдательном пункте в районе населённого пункта Водяное, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, в результате неосторожного обращения с ручной гранатой РГД-5, получил осколочные ранения рядовой Вовк. Кроме того, в результате конфликта на фоне личной неприязни со своими «побратимами», во время употребления спиртных напитков, в районе населённого пункта Лебединское, получил огнестрельное ранение левого предплечья боевик 79-й бригады младший сержант Киселёв Кирилл Александрович 1994 года рождения», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, данные происшествия не добавили хорошего настроения украинскому комбригу Курачу, которому приходится регулярно придумывать отписки в вышестоящий штаб для сокрытия небоевых потерь в подразделениях.

«Таким образом, можно отметить, что низкий уровень подготовки личного состава в зоне карательной операции усугубляется высоким уровнем злоупотребления алкоголя, что приводит к росту небоевых потерь», – добавил Даниил Безсонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости