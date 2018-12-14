14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Происшествия, Статистика, Транспорт, Украина
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Пьянство за рулем- основная причина задержаний украинцев в Польше

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения является наиболее частым основанием для задержания граждан Украины сотрудниками полиции на территории Польши, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.

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“Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения является наиболее частым основанием для задержания граждан Украины сотрудниками польской полиции и примерно составляет половину от всех случаев задержания украинцев на территории Республики Польша”, – сообщили в посольстве.

В то же время, информация о количестве украинцев, которые были виновниками или пострадавшими в ДТП, а также о количестве ДТП, совершенных гражданами Украины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, в консульском отделе посольства Украины пока отсутствует.

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