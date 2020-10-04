04.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Криминал, Украина
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Пьяные «азовцы» в Мариуполе забили насмерть пенсионера


Боевики украинского националистического полка «Азов» избили до смерти мирного жителя Мариуполя – второго по величине города ДНР, захваченного ВСУ летом 2014 года.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, размещенная вблизи жилых домов военная техника нередко становится поводом для выяснения отношений между украинскими боевиками и мирными гражданами, недовольными шумом машин.

«Нам стало известно об убийстве националистами полка «Азов» 63-летнего мирного жителя города Мариуполь, который сделал замечание двум боевикам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, за нецензурную брань и незаконное размещение пикапа «Ford Ranger» с установленным в кузове автомобиля пулеметом.

Возникла словесная перепалка, за которой последовало избиение азовцами пенсионера.


Подоспевший наряд полиции задержал хулиганов, но подоспевшие бойцы полка «Азов» забрали у наряда своих сослуживцев и убыли в расположение, которое, сказать к слову, находится на территории школы №2 г. Мариуполь.

63-летний гражданин Сергей Н. от полученных побоев скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение», – рассказал Астрахань.

При этом прибывшим в расположение полка для выяснения обстоятельств убийства и задержания виновных следователям ВСП представители командования спецподразделения заявили, что данные боевики находятся на выполнении специальных задач на передовой, и связаться с ними возможности нет.

«В очередной раз мы становимся свидетелями безнаказанности националистов и отсутствии воли у представителей военно-политического руководства Украины. Виновные в преступлениях националисты с легкостью уходят от ответственности и, чувствуя свою безнаказанность, продолжают терроризировать мирных граждан на подконтрольной Украине территории», – добавил представитель ведомства.

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