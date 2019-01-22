Пьяные иностранные наемники устроили стрельбу на Луганщине

22.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Пьяные иностранцы в военной форме устроили стрельбу около бара в подконтрольном Киеву городе Счастье.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в оборонное ведомство республики продолжают поступать сведения о преступлениях украинских силовиков и иностранных наемников по отношению к мирному населению в зоне «ООС».

«По информации местных жителей, вчера в городе Счастье группа людей в военной форме открыла стрельбу в воздух из пистолетов и автоматического оружия возле бара «Ланс» на улице Республиканской, 32», – рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что по словам очевидцев, мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения и общались между собой на английском языке.

«Прибывший на место происшествия наряд полиции ограничился банальной проверкой документов, после которой ни один из иностранцев задержан не был», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства ЛНР.