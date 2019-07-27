Пьяные миномётчики ВСУ обстреляли село

27.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские миномётчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстреляли село на подконтрольной Киеву территории Донбасса, повредив три дома.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях запугивания мирных жителей оккупированных территорий боевики 25-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществили миномётный обстрел жилых районов населённого пункта Дмитровка Новоайдарского района, в результате которого повреждение получили три жилых дома. По счастливой случайности жертв удалось избежать, в момент обстрела хозяев повреждённых домов не было дома», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что возмущённые жители населённого пункта Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако виновных никто наказывать не собирается.