09.03.2018

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Пьяные правосеки позорно бежали после попытки прорвать оборону ЛНР

Украинские боевики, приняв на грудь, попытались проникнуть на территорию ЛНР для совершения провокаций.

Об этом сегодня на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня около 1.00, в районе населённого пункта Калиново военнослужащими Народной милиции ЛНР успешно отражена очередная попытка провокации со стороны украинских националистов. Группа украинских боевиков численностью от пяти до семи человек, изрядно отметивших Международный женский день, с провокационными целями пыталась проникнуть на территорию народной республики, однако, была обнаружена нашими военнослужащими.

Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой «Правого сектора». На этот раз боестолкновения удалось избежать», − рассказал Андрей Марочко.