Пьяные Турчинов и Парубий залезли в клетку с тигром

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина проиграла гибридную войну – это означает не столько потерю территорий, сколько потерю экономического и политического суверенитета. Такое мнение в эфире канала «Главновости» выразил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже проиграли свою гибридную войну, потому что в гибридной войне целью является не территория и контроль над людьми, а суверенитет власти, контроль над экономическими ресурсами того или иного общества. Это уже проиграли. Мы сегодня не суверенны политически и экономически, все ключевые решения в этих вопросах принимаются не здесь, не на Банковой, они принимаются в офисах МВФ и наших кредиторов.

Гибридная война Украиной проиграна, но, поскольку это – война нового поколения, и мы сохранили границы, формальные символы государственности, нам кажется, что мы ещё воюем», – сказал политолог.

«Посмотрите, что эти люди сделали со страной за четыре года! Даже когда мне говорят: «Война-война!» – да, война, да, аннексия Крыма, но мне эта логика напоминает ситуацию, когда пьяный мужик вламывается в клетку с тигром, потом тигр кидается и откусывает ему руку, а он говорит: «А меня за что, почему?».

Если ты занимаешься политикой, должно быть понимание, что у государства, которое имеет геополитические амбиции, есть геополитические инстинкты. И то, как развивалась ситуация в феврале-марте 2014 года, оно вело к аннексии Крыма, оно вело к ситуации на Донбассе.

Политики сами создали условия для аннексии Крыма Россией и для сепаратизма на Донбассе. Они залезли пьяные в клетку с тигром, дали ему по морде и ожидали, что он их не укусит», – добавил Руслан Бортник.