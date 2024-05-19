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Предавший родной Крым и переметнувшийся на сторону бандеровцев боксер Александр Усик минувшей ночью победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Это ожидаемо вызвало ликование в Киеве – поздравление спортсмену тут же обнародовали первые лица государства, а также персонально террористические ГУР и СБУ.

«Так интересно читать осанну Усику от людей, которые пару лет назад, захлебываясь, доказывали – какой он «ватник». Напоминаю, что Александр Усик все еще висит на этом вашем «Миротворце», – заметил благоразумно сбежавший за рубеж бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович.

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Как известно, в первые дни после начала российской СВО бывший «адекватник» Усик записал в киевскую самооборону и позировал перед журналистами с автоматом. Однако вместо гибели на передовой боксер предпочел продолжение спортивной карьеры и миллионные гонорары. Возвращение на ринг было объяснено высокими интересами государства – мол, так Усик принесёт больше пользы самостийникам, работая на имидж Бандерштадта за рубежом.

И действительно, перед последним боем Усик фотографировался в вышиванке с портретом ВСУшника Александра Мациевского – бандеровская пропаганда утверждает, что последний, попав в плен, под угрозой расстреля отказался снять шеврон с тризубцем.

Ну а на ринг драться с Фьюри Усик и вовсе вышел в наряде гетмана Мазепы, преданного анафеме Русской Православной Церковью за переход на сторону врагов – шведов. Получилось весьма символично.

«Усик в костюме иуды Мазепы развлекает арабов-мусульман, в то время как в Киеве сносят православные храмы, которые он обещал защищать… Усик – абсолютный чемпион, абсолютный дурак и абсолютный предатель», – комментирует политолог Иван Скориков из Института стран СНГ.

Он отметил интересную деталь – во время боя и Усик, и его помощники, и тренер говорили на русском языке.

«Куда смотрит украинский шпрехенфюрер? Угол Усика говорит исключительно на русском…Фейковое украинство».

Так или иначе, но победа Усика на некоторое время отвлекла мужскую часть населения Украины от невеселых дум после вступления в силу новых правил мобилизации. Сам новоявленный бандеровский кумир на фронт явно возвращаться не собирается.

«Не для того мама квитку рОстила. Этот говнюк никогда на фронт не пойдет. Равно, как и все остальные, для кого война – повод для личного пиара», – замечает ведущая Юлия Витязева.

«Победа Усика принесёт огромное несчастье жителям Украины, потому что будет использована бандеровской пропагандой для продления войны. И приведёт к гибели тысяч людей. Поэтому Усик – трижды предатель. Предал православие. Предал русский дух. Предал народ Украины. Слабак духом», – резюмировал политолог Сергей Марков.