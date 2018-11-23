Пьяные украинские депутаты посидели в Верховной Раде до 6 утра

23.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Минувшей ночью депутаты Верховной Рады утвердили бюджет Украины на 2019 год. Голосование после долгого обсуждения состоялось в 6 утра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ночной распил

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Практика «ночных голосований», как правило, свидетельствует о желании политиков уменьшить число следящих за процессом «распила» государственных средств.

Теоретически народные избранники могли бы утвердить бюджет-2019 на дневных заседаниях. Однако накануне новогодних праздников депутатам, которые уже давно купили себе билеты на заграничный отдых, лень растягивать сессионные недели вплоть до конца декабря.

Учитывая, что украинские депутаты начали заседать в 10 утра в четверг и закончили в 6 утра пятницы, можно сделать вывод о том, насколько сознательным было голосование за бюджет-2019.

Косвенно «распил» бюджетных денег подтверждают кадры так называемого кнопкодавства, которое устроили депутаты.

Алкоголь и грязные деньги в зале

Уже к двум часам ночи измождённые депутаты похрапывали на своих рабочих местах. Но не все. Некоторые употребляли алкоголь, что подтверждает замечание вице-спикера ВРУ Ирины Геращенко.

«Хочу напомнить, что в помещении Верховной Рады Украины запрещено употреблять алкогольные напитки и в буфете они не продаются, поэтому я прошу на это обратить внимание», – призвала она к порядку скучающих парламентариев.

Экс-боевик батальона «Днепр-1» депутат Верховной Рады Владимир Парасюк признался, что подкуп нардепов при утверждении бюджета – обычное дело.

«За все бюджеты предлагали. Все, кто при власти. Гройсман, Яценюк и так далее. Ясно, что они это делали не напрямую, а через своих ручных депутатов. Предлагали по-разному: 15-20 млн гривен за субвенцию для округа», – сказал Парасюк.

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Грызня майданщиков

В процессе принятия бюджета не обошлось без грызни майданщиков за кусок бюджетного пирога. Например, когда некоторые депутаты указали на недостаточное финансирование Национальной академии наук, вице-спикер Рады Ирина Геращенко ответила так:

«Скажите мне, пожалуйста, хоть в одной стране мира, члена ЕС или НАТО, предполагается ли финансирование Академии наук из бюджета? Нет! Потому что наука финансируется везде, в первую очередь, в университетах. И поэтому наше предложение в том, чтобы вопрос финансирования науки шел так, как это происходит в странах ЕС и НАТО – через университеты, их поддержку и плюс через отечественный бизнес, который должен поддерживать конкретные научные разработки, а не просто институцию, которая должна пропагандировать научные разработки», – заявила Геращенко.

В ответ тимошенковец Сергей Власенко указал на вранье Геращенко. Он напомнил, что бюджет-2019 предполагает увеличение финансирования фонда президентской жены Марины Порошенко для производства «фильмов патриотической направленности».

«Франция напрямую финансирует государственную Академию наук. Это первое. Нам говорят: нет денег, чтобы поддержать науку. Уберите из миллиарда порошенковского, который он себе на фонд перечислил, чтобы подкупать людей во время выборов», – заявил Власенко.

Экономика коллапса

Депутаты, отодвинутые от властной кормушки, уже успели раскритиковать проект бюджета.

«Минимальная пенсия 2013 года – 118 долларов, нам сейчас предлагают 55 долларов. Минимальный прожиточный минимум – 147 долларов в 2013 году, сейчас предлагается 68. При этом на ГПУ, МВД и других силовиков финансирование снова растет, хотя с 2013 года оно и так возросло почти в 4 раза. Зарплаты чиновников ГП «Нафтогаза», «Укрпочты», «Укрзализныци» исчисляются миллионами гривен, а премии – миллиардами, народными миллиардами», – сказал депутат Александр Вилкул.

«Власть подняла тарифы на газ на 25%, общее повышение будет в 70%, а зарплаты подняли только на 15%. Повышение пенсий за весь 2019-й год – на 60 гривен. Инфляция, рост цен, галопирующий рост цен съест эти копеечные повышения за одну неделю. Поэтому издеваться над людьми, давать им подачку в 60 гривен – лучше бы ничего не давали, чем так унижать людей», – вторил депутат Олег Ляшко.

«Что нам предлагается этим законопроектом? Продолжить ту политику, которую Министерство экономики и правительство проводят уже не первый год. Вы посмотрите, Киев купил на 2 миллиарда гривен польских трамвайных вагонов вместо львовского «Электрона». Вы посмотрите, купили на 650 000 000 долларов французских вертолетов вместо Запорожского «Мотор Сич». Вы посмотрите, подписали меморандум с «Укргидроэнерго», хотят купить на 500 000 000 долларов США китайские турбины вместо того, чтобы взять у харьковского «Турбоатома». Эти ваши законы продолжают такую ​​политику – политику уничтожения украинской промышленности, кражи рабочих мест и залезания в долги Международного валютного фонда», – заявил депутат Виктор Галасюк.

Во время ночных дебатов Верховная Рада урезала финансирование медицины в пользу увеличения финансирования карательных органов, отметила нардеп Татьяна Острикова.

«Итак, когда мы просим средства на лекарства для медицинской помощи, то их нет, а на СБУ внезапно в бюджетную ночь после перераспределения налогов находится дополнительные 100 000 000, которых не нашлось на финансирование скорой помощи», – отметила она.

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Украинский журналист Владимир Полуев, следивший за голосованием с балкона прессы Верховной Рады, так описывает окончание принятия бюджета:

«6 утра. «Вечернее заседание объявляю закрытым», – заявил Парубий. И организованной толпой, ошалевшие то ли от алкоголя, то ли от бюджетных ништяков, депутаты кинулись к гардеробу».