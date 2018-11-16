Пьяные украинские дезертиры ограбили ювелирный магазин, убив охранника

16.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Покинувшие с оружием в руках место несения службы военнослужащие Украины отобрали машину у местного жителя, а на следующий день, напившись, ограбили ювелирный магазин, убив охранника.

Об этом сегодня на брифинге рассказал исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он отметил, что в рядах вооруженных сил Украины продолжает падать уровень дисциплины, в связи с чем растут показатели совершаемых преступлений участниками «ООС».

«Вечером 12 ноября в одном из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины трое военнослужащих совершили самовольное оставление части с оружием. В районе населенного пункта Мироновский они остановили гражданский автомобиль и под угрозой расправы над водителем завладели транспортным средством, на котором направились в населенный пункт Артемовск», – сообщил Михаил Филипоненко.

Также, по его словам, на следующий день,13 ноября, после употребления спиртных напитков, эти же военнослужащие, совершили вооруженный грабеж ювелирного магазина в Артемовске, в ходе которого убили охранника.