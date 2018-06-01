01.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Пьяные украинские диверсанты провалили спецоперацию

Вчера вечером ВСУ в очередной раз предприняли попытку прощупать оборону ДНР на мариупольском направлении, но благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС ДНР атака была отбита, а ВСУ понесли потери.

Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 503-го батальона 36-й бригады ВСУ с бодуна после праздника морской пехоты двумя группами по 8 человек выдвинулись из района Талаковки в направлении наших позиций в Коминтерново», – сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметили в ВС ДНР, при попытке обезвредить мины на своем пути диверсанты были сразу же вскрыты. Украинских военных выдала громкая и несвязная речь. Так же в корпусе подчеркнули, что солдаты ВСУ были в нетрезвом состоянии.

«Командир взвода одного из наших подразделений правильно оценил обстановку и принял грамотное решение, в результате чего нацистским недобиткам было нанесено огневое поражение с применением незапрещенных средств», – заявили в ВС ДНР.

«Противник позорно бежал с поля боя, потеряв при этом 2-х боевиков двухсотыми и 6 трехсотыми. Погибшие до сих пор валяются рядом с украинскими позициями. Раненные боевики эвакуированы, и сейчас находятся в военном госпитале Мариуполя. Там же на больничных койках делятся впечатлениями своей провальной вылазки, возлагая всю вину на главного террориста Наева, настаивавшего вчера на проведении провокации», – отметили в Корпусе.

В ДНР подчеркивают, что диверсантов возмущает то, что их командование намерено скрыть данный факт и очередные потери.

«Со слов госпитализированных, по приказу Наева сегодня штабом оккупационных сил будут озвучены только 2 раненных: ст. матроса Колесник А.О., 20.09.1991 г.р. и матроса Хазан А.А., 19.06.1999 г.р., остальные потери разнесены по дням. При этом факт гибели 2-х боевиков вновь будет скрыт. Мы не исключаем, что погибшие через какое-то время будут поданы как дезертиры или пропавшие без вести», – говорится в сообщении оперативного командования ДНР.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, алкоголизм в ВСУ приобрел характер эпидемии.