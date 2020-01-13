Пьяные украинские разведчики проломили череп своему командиру

13.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Командир разведвзвода одной из бригад ВСУ был госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой после избиения пьяными подчиненными.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 января после совместного распития спиртных напитков военнослужащие роты радиационной, химической и бактериологической защиты 72-й бригады избили командира разведывательного взвода соединения прапорщика Фесюка, который был госпитализирован в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что командир соединения полковник Артем Богомолов не доложил вышестоящему руководству о произошедшем.