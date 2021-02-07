Пьяные украинские солдаты угрожали конфисковать авто

Пьяные украинские солдаты угрожали конфисковать автоНовости Украины
Группа пьяных украинских военнослужащих, самовольно оставивших расположение своей части, начала угрожать мирному жителю Донбасса физической расправой и незаконной конфискацией автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации от местных жителей населённого пункта Новотошковское, сотрудниками украинской полиции задержаны двое военнослужащих 14 омбр в состоянии алкогольного опьянения.
«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 5 февраля военнослужащие самовольно оставили место несения службы отправились в гаражный кооператив, предварительно заехав в продуктовый магазин на улице Партизанская для закупки алкогольной продукции.
В кооперативе у боевиков произошел конфликт с владельцем одного из гаражей, в состоянии алкогольного опьянения угрожали ему расправой и изъятием его автомобиля. На данный момент боевики переданы сотрудникам ВСП, командир батальона дает объяснения по данному факту», – добавили в ведомстве.
Напомним, накануне в Луганске сообщили, что боевики ВСУ в Донбассе разбирают хозяйственные постройки местных жителей, вывозят ценные вещи и даже продукты питания, угрожая хозяевам оружием и применением физической силы.
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