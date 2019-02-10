10.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие ВСУ, перебрав с алкоголем, случайным выстрелом из ПЗРК уничтожили свой склад с вооружением и боеприпасами.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в зоне боевых действий украинские вооруженные формирования продолжают вести неравный бой с некачественным алкоголем, в результате чего «доблестные воины света» несут большие небоевые потери в личном составе и вооружении.

«На аэродроме Краматорска трое украинских зенитчиков, выполняющих задачи по прикрытию пункта управления, по привычке перебрали с суррогатом и решили поиграть с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла». Игры с оружием никогда не приводят к добру. В результате непреднамеренного выстрела из ПЗРК, произошло возгорание одного из хранилищ», – сообщил Безсонов.

По его информации, пожаром уничтожено: три ПЗРК «Игла», десять ракет к ним, два пулемета и тысяча патронов калибром 7,62 мм.

Безсонов добавил, что по традиции, в документы на списание, помимо уничтоженных пожаром боеприпасов, попали также и боеприпасы, украденные ранее.

«В документах на списание оружия, боеприпасов и имущества, уничтоженного в результате пожара, дополнительно командование зенитно-ракетного дивизиона указало украденные две тысячи патронов калибром 7,62 мм, тысячу патронов калибром 5,45 мм и пять тепловизоров «Арчер», – отметил представитель оборонного ведомства.