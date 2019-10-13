Пьяные военные разгромили прикладами магазин в Станице Луганской

13.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Солдаты 46-й бригады ВСУ в невменяемой фазе алкогольного опьянения разбили витрину и угрожали сжечь магазин за отказ продать им спиртное.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о фактах грубого нарушения правопорядка и воинской дисциплины боевиками вооруженных формирований Украины в зоне карательной операции. По сообщениям от местных жителей, 11 октября в населённом пункте Станица Луганская трое вооруженных военнослужащих 46 бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Урал» прибыли к магазину за добавкой.

Ввиду неадекватного поведения военных, продавец отказал им в продаже алкогольной продукции, на что последовала незамедлительная реакция боевиков, которые прикладами автоматов разбили витрину магазина и угрожали его сжечь», – рассказал представитель ведомства.

По его словам, под угрозой расправы продавец был вынужден отдать товар, после чего вызвал наряд полиции.

«С целью проведения разбирательства по данному факту в соединении работает комиссия ВСП. Опасаясь наказания, командир бригады Котенко пытается договорится с сотрудниками службы правопорядка не докладывать в штаб ОТГ «Север» о данном происшествии», – добавил Филипоненко.