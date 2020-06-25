Пьяные ВСУшники на комплексе РЭБ выехали прямо на позиции НМ ЛНР

25.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Из-за пьянства среди личного состава было временно прекращено прикрытие ВСУ средствами радиоэлетронной борьбы, используемых для перехвата беспилотников ОБСЕ.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что беспилотниками СММ было выявлено размещение военной техники 30 и 93 бригад ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. Данное обнаружение было связано с инцидентом, произошедшем в районе Попасной при участии расчёта из состава 20-го отдельного батальона РЭБ ВСУ, повлекшим за собой временное прекращение работы данной мобильной группы.

«Так, расчет станции РЭБ «Буковель-АД» был задержан патрулем ВСП в состоянии алкогольного опьянения в одном из увеселительных заведений населённого пункта Попасная. Солдаты оказали сопротивление сотрудникам правопорядка и попытались скрыться на спецтехнике, в спешке выбрав направление в сторону блокпоста НМ ЛНР в районе населённого пункта Молодёжное.

Наши наблюдатели зафиксировали движение станции РЭБ по проселочной дороге, которая остановилась в межпозиционном пространстве в пятистах метрах от позиций защитников республики. После долгих переговоров с сотрудниками ВСП, боевики всё же сдались правоохранителям», – рассказал Осадчий.

Он добавил, что при задержании один солдат оказал сопротивление и был доставлен в Попаснянскую железнодорожную больницу с черепно-мозговой травмой под видом гражданского лица, двое его сослуживцев задержаны.