Пьяные ВСУшники напали на автомобиль с закуской

02.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения ограбили автомобиль, перевозивший продукты питания, избив при этом водителя.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он в очередной раз отметил тот факт, что число правонарушений и преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ на подконтрольной Киеву территории, растет.

«В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на гражданский автомобиль, перевозивший продукты питания. Угрожая оружием, пятеро военнослужащих остановили машину, избили водителя, отобрали у него деньги, перегрузили продукты питания в военный автомобиль и скрылись с места преступления», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его информации, пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу. Уголовное дело по факту разбоя не возбуждено.