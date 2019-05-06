Пьяные ВСУшники оставили без света поселок на Луганщине

06.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Трое украинских военнослужащих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угнали БМП и врезались на ней в линию электропередач.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2 мая в районе населенного пункта Попасная трое военнослужащих второго батальона 54-й механизированной бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, самовольно покинули свои позиции, угнав при этом БМП. Долго проехать им не удалось. Не справившись с управлением и сбив столб линии электропередачи, БМП слетела в кювет и перевернулась. Без света осталось 30 жилых домов. В результате ДТП один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения», – сообщил Иван Филипоненко.

Он также добавил, что очередные небоевые потери командир 54-й бригады полковник Алексей Майстренко подал в вышестоящий штаб как боевые, полученные в результате якобы обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР.