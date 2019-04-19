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19.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Пьяные ВСУшники открыли огонь по домам мирных жителей Донбасса

Украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных граждан в зоне проведения «ООС» на Луганщине.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что разведка ЛНР продолжает фиксировать факты бесчеловечного отношения к мирным жителям Донбасса со стороны так называемых защитников Украины.

«15 апреля военнослужащие второго батальона 54-й отдельной механизированной бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в жилом секторе населенного пункта Попасная открыли беспорядочный огонь из автоматов АК-74 по жилым домам, в результате чего были повреждены окна пяти квартир. По счастливой случайности никто не пострадал», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что на следующий день после «героического пьяного обстрела» с хозяевами поврежденных жилищ была проведена беседа сотрудниками МВД, в ходе которой им настоятельно рекомендовали умолчать о данном инциденте.

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