Пьяные ВСУшники протаранили на БМП частный дом в Донбассе

11.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Двое украинских военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением боевой машины пехоты, врезались в частный жилой дом на Луганщине.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По информации от нашего источника, в районе населённого пункта Нижнетёплое двое военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения передвигаясь на БМП, не справились с управлением и врезались в частный жилой дом, частично его разрушив», – рассказал Иван Филипоненко.

Он также добавил, что по данному факту в бригаде работает комиссия военной службы правопорядка ВСУ.