//exit;
18.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
Просмотров:

Пьяные ВСУшники ранили двух мирных жителей и угнали автомобиль

Украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош со стрельбой в населённом пункте на Луганщине.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что 16 февраля, после получения денежного довольствия, военнослужащие 54-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения устроили беспорядки с применением огнестрельного оружия и физического насилия по отношению к жителю населенного пункта Золотое, а также угнали автомобиль местного жителя.

«В результате неправомерных действий украинских силовиков двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, а гражданский автомобиль, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия, не подлежит восстановлению», – сообщил Марочко.

Он также добавил, что сегодня с целью проведения расследования данного происшествия в подразделения 54-й бригады прибыла комиссия штаба «операции оккупационных сил».

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что пьяный офицер ВСУ на почве бытовой ссоры застрелил мирного жителя подконтрольной Киеву части Луганской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть