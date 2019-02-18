18.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош со стрельбой в населённом пункте на Луганщине.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что 16 февраля, после получения денежного довольствия, военнослужащие 54-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения устроили беспорядки с применением огнестрельного оружия и физического насилия по отношению к жителю населенного пункта Золотое, а также угнали автомобиль местного жителя.

«В результате неправомерных действий украинских силовиков двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, а гражданский автомобиль, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия, не подлежит восстановлению», – сообщил Марочко.

Он также добавил, что сегодня с целью проведения расследования данного происшествия в подразделения 54-й бригады прибыла комиссия штаба «операции оккупационных сил».

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что пьяный офицер ВСУ на почве бытовой ссоры застрелил мирного жителя подконтрольной Киеву части Луганской области.