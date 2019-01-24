Пьяные ВСУшники расстреляли детский сад

24.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Бойцы ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой пострадал детский сад.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ночь с 21 на 22 января военнослужащие из 81-й аэромобильной бригады, находившиеся в привычном для себя состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия в оккупированном ими населённом пункте Чермалык Волновахского района. Шальные пули пьяных десантников попали в здание сельского детского сада», – сообщил Безсонов.

Он отметил, что к счастью для детей Чермалыка, стрельба велась в ночное время, и в пустовавшем здании никто не пострадал.

«Наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали результаты данного обстрела и отразили их в своем отчете», – добавил представитель оборонного ведомства республики.