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Пьяные ВСУшники расстреляли детский сад
Бойцы ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой пострадал детский сад.
Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ночь с 21 на 22 января военнослужащие из 81-й аэромобильной бригады, находившиеся в привычном для себя состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия в оккупированном ими населённом пункте Чермалык Волновахского района. Шальные пули пьяных десантников попали в здание сельского детского сада», – сообщил Безсонов.
Он отметил, что к счастью для детей Чермалыка, стрельба велась в ночное время, и в пустовавшем здании никто не пострадал.
«Наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали результаты данного обстрела и отразили их в своем отчете», – добавил представитель оборонного ведомства республики.
Метки: Даниил Безсонов
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