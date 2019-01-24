//exit;
24.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Пьяные ВСУшники расстреляли детский сад

Бойцы ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой пострадал детский сад.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В ночь с 21 на 22 января военнослужащие из 81-й аэромобильной бригады, находившиеся в привычном для себя состоянии алкогольного опьянения, открыли беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия в оккупированном ими населённом пункте Чермалык Волновахского района. Шальные пули пьяных десантников попали в здание сельского детского сада», – сообщил Безсонов.

Он отметил, что к счастью для детей Чермалыка, стрельба велась в ночное время, и в пустовавшем здании никто не пострадал.

«Наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали результаты данного обстрела и отразили их в своем отчете», – добавил представитель оборонного ведомства республики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть