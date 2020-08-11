Пьяные ВСУшники уронили беспилотник на минное поле
Подразделения ВСУ в нарушение режима тишины предприняли попытку атаковать позиции защитников Донбасса с помощью ударного беспилотника.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки, вооружённые формирования Украины совершили одну огневую провокацию.
На Мариупольском направлении боевики 501 батальона 36 бригады в районе населённого пункта Ленинское применили БЛА типа «Квадрокоптер» с закрепленным на нем устройством для сброса ВОГ», – заявил Никитин.
При этом, по его словам, наблюдатели зафиксировали сброс гранатометного выстрела с его подрывом за 300 метров до позиций ДНР.
«По уточненным данным, запуск беспилотника осуществлялся расчётом БЛА 501 батальона в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем во время возвращения к месту запуска оператор не справился с управлением, и БЛА упал на минное поле.
В ходе разбирательства, командир батальона подполковник Бирюков сокрыл данный факт от командира бригады Гнатова и с целью восполнения утраченного имущества обратился за помощью к волонтерам. Помимо компенсации материального ущерба, виновным должностным лицам грозит дисциплинарная ответственность с лишением премиальной части денежного довольствия», – добавил представитель ведомства.
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