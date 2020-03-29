29.03.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Пьяные ВСУшники устроили перестрелку с Нацгвардией




За истекшую неделю в занятой украинской армией части Донбасса зафиксировано более десятка конфликтных инцидентов между ВСУ и Нацгвардией, которые привели к уничтожению боевой техники, ранениям и гибели украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь и порчи имущества, связанных с пьяными разборками между военнослужащими.

«Согласно данным из донесения штаба ОТГ «Север» за истекшую неделю, зафиксировано более 10 конфликтов между военнослужащими ВСУ и Национальной гвардии, которые привели к уничтожению одной единицы техники, ранениям и гибели военнослужащих.

Один из таких конфликтов произошел 25 марта на передовых позициях 59 омпбр ВСУ в районе населённого пункта Новолуганское. Военнослужащие соединения во время распития спиртных напитков с представителями Национальной гвардии не сошлись во взглядах, в результате чего между собутыльниками разгорелся конфликт, переросший в перестрелку.

В результате конфликта, трое военнослужащих бригады с ранениями различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу населённый пункт Рубежное, практически полностью сгорел блиндаж, выведена из строя боевая бронированная машина. Командир 59 бригады Шаповалов для восстановления ББМ отбуксировал в одну из мастерских города Светлодарск», – рассказал Осадчий.

«Еще одно происшествие 27 марта на позициях 30 отдельной механизированной бригады произошло в районе хутора Вольный, где возникла драка между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием, выстрелил в своего сослуживца рядового Шевчука, который от полученного ранения скончался. Факт небоевых потерь, командование 30 бригады представило как результат обстрела», – добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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