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Пьяные ВСУшники устроили погром в престижном турецком отеле
Во второй половине мая украинские военнослужащие, отдыхавшие в отеле турецкого поселка Текирова, пьянстовали и ломали мебель.
Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна” в материале, посвященном отдыху на зарубежных курортах граждан Украины и России.
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Отмечается, что чем выше категория отеля, тем приличнее публика из обеих стран.
“До чертиков “ужираются” в трешках обычно, вот тогда и начинается жесть с битьем посуды, ломанием шезлонгов, “Крымом нашем”, “хохлами”, “москалями” и прочими оскорблениями”, – рассказала изданию предприниматель Екатерина.
Впрочем, и в крутых отелях случаются инциденты, один из которых произошел неделю назад в одной из престижнейших турецких “пятерок” в поселке Текирова в 60 км от Анталии, где неделя на двоих в июне стоит около 5 тысяч долларов.
“Туда, видимо, государство или частные спонсоры отправили на две недели бесплатно бойцов из ВСУ. И вот они там фестивалили конкретно. Бухали, ломали мебель, кричали, матерились. Даже постоянные клиенты, а это солидные люди, боялись по отелю ходить. Но стычек не было, россияне старались обходить их”, – сообщила предприниматель.
В администрации отеля не прокомментировали заезд украинских солдат, сославшись на запрет разглашать данные о постояльцах, среди сотрудников отеля неофициально подтвердили, что во второй половине мая к ним приезжала группа военных из Украины.
“За пределы отеля “сор” стараются не выносить, чтобы не испортить имидж и не распугать клиентуру”, – объясняют сотрудники.
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