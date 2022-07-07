Пьяный гауляйтер Одессы пригрозил отправить на фронт «миллионы мужчин и женщин»

Новости Украины

Украина временно разрулила вопрос о выдаче разрешений на выезд военнообязанных, аукнувшийся большим скандалом и общественным резонансом. 5 июля Генштаб обнародовал документ (положение), согласно которому военнообязанные, понимай все мужчины, планирующие выезд за пределы места проживания, должны брать разрешения у военкомов.

Народ возопил в соцсетях (больше негде, митинги запрещены на законодательном уровне), и уже 6 июля было принято решение об отмене этого положения.

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«Подчеркиваю, что этот документ с самого начала касался исключительно внутренней работы и не создавал ограничений прав и свобод граждан. Однако его появление в Сети привело к многочисленным манипуляциям, разночтениям и даже незаконным действиям с препятствованием передвижению граждан, что стало поводом для дискредитации ВСУ и военно- политического руководства страны», — заявил главнокомандующий Валерий Залужный.

Правда, кто именно из его подчиненных «препятствовал передвижению граждан» (но за взятки переставал препятствовать), не уточнял. Хотя и сразу стало понятно, что «неладно что-то в Датском королевстве».

Учитывая «повесточный бум», когда приглашения стать пушечным мясом вручают даже на кассе супермаркетов и при выходе из общественных туалетов, не знаю, насколько людей успокоит отмена аусвайса с выездом. И главным образом потому, что, комментируя ситуацию, шестые подползающие ну та-а-а-акого наговорили, что волосы дыбом встают.

Взять, к примеру, советника одесского гауляйтера (спикера военной администрации) Сергея Братчука. А он так вдохновился, что запилил в своем телеграм-канале сразу несколько видосов с обличением всех возмущенных — о фронте, мол, надо думать, а не о себе.

Особое внимание на спич этого официального лица прошу обратить читателей с медицинским образованием — под действием каких препаратов или водно-спиртовых растворов находится пациент? Не специалистам же мне лишь остается напомнить — это говорит спикер военной администрации.

«Я удивлен этой «зрадой зрадной». Понимаю, что возможно за ней кто-то стоит. Но меня волнует другое — что происходит на фронте, что каждый из нас делает для него, а не обсуждение этой фигни. Не «срачимось» сейчас — враг от нас этого и ждет. Я свою точку зрения не изменю — не потому что дурной или мертвый, а потому что надо быть честными друг с другом до конца. Есть все шансы, что война с рашистским врагом затянется. Тогда все мужчины, которые имеют не только наилучшее здоровье, а базовое здоровье, пойдут служить в войско. Не просто служить, а воевать. И очень большая часть женщин вынуждена будет идти воевать. Потому что тем войскам, которые сегодня на передовой, будет нужна замена. Не потому что кого-то убьют или ранят, хотя без этого не обойдется, а потому что войскам нужно будет обновляться и отдыхать. Это такой круговорот войск в природе. Русское животное имеет большой мобилизационный ресурс, имеет орду, которая лезет и умирает, потому что является пушечным мясом. Чтобы их побороть, нам нужна большая армия. Поэтому служить доведется фактически всем. Поэтому все те, кто будут призваны в армию — это очень большое количество людей, почти все! — они будут не только бегать, стрелять, бить с гаубиц… нужно будет копать. Копать траншеи. И это нужно будет уметь делать правильно. Поэтому предлагаю всем, если кто-то еще не понял, жить с этим. В армии будут все. Через передовую пройдут все, миллионы. И подавляющее большинство мужчин, и значительное количество женщин станут в строй… Не очень удачная получилась коммуникация между обществом и структурами, в том числе Генштабом и нашей властью. Давайте это признаем, а не будем кидать говно на вентилятор и бежать дальше. Но то, что я сказал раньше, это реалии. И если вы это осознаете, не будет «зрады зрадной».

Понятно, конечно, что под воздействием водно-спиртовых растворов (а ранее Братчук неоднократно попадал в пьяные скандалы) у индивидуумов появляется какая-либо супер сила. Поэтому, при участии нарколога, я бы поинтересовался у спикера ОВА — откуда он собирается брать в Одессе «миллионы мужчин и женщин»? А если этот призыв касается всей страны, то кто уполномочил на это одесского пьянчужку? И не дискредитирует ли он ВСУ, о чем говорил Залужный.

А главное, что этот позор транслируют патриоты, то и дело отчитывающиеся о поимке русских шпионов, корректировщиков огня и прочих агентов Кремля, ломают людям жизни, держат в СИЗО и судят по статьям, предусматривающим до 15 лет лишения свободы за «сотрудничество с оккупантами»…

При этом демонстрируют такое «нижнее днище нижнего Ада», что на месте врага я сделал бы ряд выводов о том, как вести себя с обезьяной с гранатой. Морально уж она точно давно разложилась. И только гранатой трясет — это факт.

С другой стороны, представьте, какую реакцию на грани паники вызвало заявление Братчука среди мужчин с «базовым здоровьем» (это, что ли, когда вместо двух ног есть хотя бы одна, а в сердце кардиостимулятор?) и женщин. Странно, кстати, почему он не предложил призывать на передовую миллионы детей… Еще можно собак. И котов.

И самое печальное. Так как болтун — находка для шпиона, то может Братчук реальные планы по уничтожению населения выболтал? В общем, если его на днях уволят, значит правда.

Ну а на засыпку, все это происходит на фоне недавних откровений «избранного» лысого Кошевого из «Квартала-95». А он, напомню, заявил на всю страну, что не собирается идти в армию:

«У меня никаких навыков нет. Вот я пошел — в первый же день меня ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить «Слава богу, он умер!». Нет, я пока не собираюсь».

Видите, они не собираются, но готовят на убой заложников — мирное, пока еще не мобилизованное население.