27.08.2020, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
Просмотров:

Пьяный майор ВСУ оставил без ног девушек-курсанток


Вчера в Киеве на территории воинской части по ул. Зоологической 4-а пьяный майор Владимир Холодный на автомобиле Тойота совершил наезд на трёх девушек-курсанток военного вуза.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «dtp.kiev», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Девушек госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами конечностей. Двоим из них пришлось ампутировать ногу. Злоумышленника задержали на месте. 46-летний военный будет уволен», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания.


В пресс-службе полиции Киева сообщили, что пьяный майор был задержан, на него открыто уголовное дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть