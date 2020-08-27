Пьяный майор ВСУ оставил без ног девушек-курсанток

27.08.2020, Киев, Владимир Гладков

Вчера в Киеве на территории воинской части по ул. Зоологической 4-а пьяный майор Владимир Холодный на автомобиле Тойота совершил наезд на трёх девушек-курсанток военного вуза.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «dtp.kiev», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Девушек госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами конечностей. Двоим из них пришлось ампутировать ногу. Злоумышленника задержали на месте. 46-летний военный будет уволен», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что пьяный майор был задержан, на него открыто уголовное дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.