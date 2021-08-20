Пьяный Муждабаев упал и покалечился в центре Киева

20.08.2021 11:11 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Одиозный меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев перебрал с алкоголем и распластался в центре Киева, не справившись с координацией.

Об этом он сам рассказал в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев пожаловался, что рассек руку и сломал телефон, который уронил во время падения на улице Ярославов Вал в Киеве.

«Зашел в бар небольшой на этом районе, выпил 200 граммов виски, честно вам признаюсь, и две кружки пива, что не способствовало повышенной координации и собранности. Поэтому, когда я пошел по улице Ярославов Вал, я не заметил ступенек или бордюрчик какой-то, и очень больно уронил себя. Не то, что меня шатало – нет, меня никогда не шатает, просто ты уже падаешь несознательно. Результат этого – разодранная вот так вот рука до мяса и разбитый экран телефона, в который я сейчас это наговариваю», – заявил Муждабаев.

Интересно, что и до этого Муждабаева заподозрили в злоупотреблении спиртным. Так, недавно он записал очередной русофобский ролик с призывами запретить каноническую УПЦ Московского патриархата на Украине.

Российский военкор Александр Коц при этом обратил внимание на внешний вид Муждабаева.

«Какие-то обмотанные плёнкой картины, диван в срамных пятнах, скомканное верблюжье одеяло, майка-алкоголичка. Такое ощущение, что не журналист Айдер Муждабаев призывает уничтожить Украинскую православную церковь с ее «зомби»-прихожанами, а какой-то гастер из подсобки. Жалкое зрелище», – написал Коц в своем блоге.