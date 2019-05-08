Пьяный прапорщик ВСУ разочаровал украинских морпехов

08.05.2019, Донецк, Александр Гусар

На позициях 35-й бригады морской пехоты в районе подконтрольного украинской стороне населенного пункта Богдановка произошел очередной инцидент с участием нетрезвых военнослужащих ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«6 мая военнослужащий 18-го батальона старший прапорщик Лисенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал тропы и вышел из лесополосы на фланговые позиции соседней роты, где находилась группа из 73-го морского центра специальных операций.

От несогласованности действий и растерянности горе-спецназовцы открыли огонь по изрядно выпевшему старшему прапорщику, в результате чего он получил ранение. Морской спецназ был разочарован, когда вместо трофея в виде раненого диверсанта, получили пьяного прапорщика из 35-й бригады», – отметил Даниил Безсонов.

При этом, по словам представителя оборонного ведомства, командование бригады в очередной раз пытается скрыть произошедшее.