Пьяный правосек дезертировал из части, устроив смертельное ДТП

05.04.2019, Донецк, Александр Гусар

В прифронтовой Авдеевке боевик «Правого сектора» ушел в «самоволку», после чего напился и устроил смертельное ДТП.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«2 апреля боевик отдельной штурмовой бригады ДУК «Правый сектор», которая входит в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, уроженец города Ходорова Львовской области Роман Федоришин погиб в результате автокатастрофы в районе Авдеевки. Автомобиль, которым, как выяснила экспертиза, Федоришин управлял в нетрезвом состоянии, перевернулся два раза. В ходе предварительного расследования выяснилось, что погибший боевик находился в самовольной отлучке с 31 марта», – сообщил он.

По словам Безсонова, в настоящее время по данному факту в 10-й огшбр работает комиссия штаба «ООС». Результаты работы комиссия скрывает от вышестоящего командования, так как боится понести наказание за гибель боевика, вызванную бесконтрольностью за личным составом бригады на всех уровнях.

При этом отмечается, что родственникам националиста были названы другие причины его гибели.

«До настоящего времени штаб «ООС» так и не опубликовал хоть какую-то информацию, и по понятным причинам продолжает хранить молчание. Мы ожидаем от, так сказать «достоверного источника», истинных причин гибели Федоришина, которые родители так и не получили от командования, и не исключаем, что по сложившейся уже традиции, в очередной раз небоевая потеря своего горе-боевика будет представлена, как полученная в результате обстрела со стороны Народной милиции», – заявил представитель оборонного ведомства.