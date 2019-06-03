Пьяный Саакашвили попросил Тимошенко замолчать

03.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили не нравится запах марихуаны.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик признался, что курил «травку», будучи студентом Киевского института международных отношений.

«Марихуану когда-то, когда был студентом, пробовал. Но мне не понравилось. Мне не нравится вкус и запах», – сказал Саакашвили.

Он также сообщил, как однажды на виноградниках в Грузии напился вина с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

«Мы реально выпили много. Меня ударило в голову, я был очень уставший. А она говорит: «Михаил, так сколько кубометров газа можно транспортировать через вашу газотранспортную систему. А это правда, что «Gas de France» решила с Турцией новые контракты заключить?». Я смотрю и думаю: «Замолчи, женщина, пожалуйста, не могу», – рассказал Саакашвили.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в сети появилось видео странного и явно неадекватного поведения одесского губернатора Михаила Саакашвили, многими истолкованное как симптомы употребления наркотиков.