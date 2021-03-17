Пьяный СБУшник с молотком устроил кровавую вакханалию в Киеве

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве в одном из общежитий для правоохранителей неадекватный сотрудник СБУ напал с молотком на двух незнакомых мужчин. В результате один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм головы.

Об этом сообщили в эфире телеканала «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто стояли, общались. Вышел человек, начал агрессивно к нам обращаться. Нам показалось, что он пьяный. Начал рассказывать, что мы никто, почему мы тут стоим», – рассказал очевидец Евгений Бурдельный.

После этого пьяный незнакомец сходил за молотком, и начал избивать молодых людей. Один из них получил молотком по голове, после чего впал в кому и погиб в больнице.

Убивший человека сотрудник СБУ задержан и сейчас находится в СИЗО. Однако знакомые и родственники погибшего опасаются, что преступник избежит наказания – ранее он уже совершал подобные преступления, бросался на людей с топором, однако «контора» помогла своему сотруднику избежать наказания.

«Только на протяжении 2020 года, кроме совершенного преступления, это лицо совершило ещё четыре правонарушения – это нанесение телесных повреждений, вождение автомобиля в пьяном состоянии, совершение ДТП. А также его жена неоднократно сообщала правоохранителям, что он неоднократно совершает над ней физическое насилие и угрожает убийством.

Непонятно, как этот человек вообще может работать правоохранителем, в СБУ», – сказал адвокат потерпевших Юрий Беззубец.

«Отмазывали» преступника весьма цинично. Так, стало известно, что годом ранее СБУшник на том же месте размозжил топором голову другому человеку за «слишком громкие разговоры». К счастью, пострадавший выжил.

«Больше года прошло. Они не вызывали на допрос ни меня, ни свидетеля. Никто ко мне не обращался. А потом я узнаю, что моё дело закрыто по согласию сторон. Я ни с чем не соглашался, я не давал разрешения на закрытие дела», – рассказал пострадавший Александр Сидоренко.

Также на телеканале отметили, что в СБУ никак не комментируют действия своего сотрудника – даже не сообщают, уволили его или нет.