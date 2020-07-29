29.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Криминал, Происшествия, Украина
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Пьяный сержант ВСУ искалечил своего подчиненного


В зоне «ООС» сержант ВСУ в состоянии алкогольного опьянения устроил драку и искалечил своего подчинённого.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 24-ой бригаде, командиром которой является полковник Гудзь, отмечаются нарушения воинской дисциплины и неуставные взаимоотношения. Как нам стало известно, в одном из занятых боевиками 24 бригады домов в районе населённого пункта Троицкое, бойцы решили отпраздновать «режим тишины».

В процессе застолья между боевиками на почве хвастовства успехами в боевых действиях на Донбассе возникла драка. В ходе конфликта, сержант Фоменко нанес своему подчиненному солдату Антоненко телесные повреждения в области нижних конечностей с использованием приклада автомата «АК-74» – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавший был доставлен в медроту, где ему поставили диагноз – перелом большеберцовой кости.

«Для проведения разбирательства в бригаду прибыли сотрудники ВСП. Командир бригады Гудзь пытается «замять» все обстоятельства инцидента, в связи с невозможностью преподнести травму подчиненного в период перемирия, как полученную от обстрела», – добавили в НМ ЛНР.


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