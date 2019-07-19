19.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Пьяный срач ВСУшников с нациками из-за выборов закончился смертельной перестрелкой

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС» устроили перестрелку с боевиками радикальной националистической группировки «УДА» из-за разногласий по поводу предстоящих выборов.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Мариупольском направлении в ходе пьяной перестрелки между боевиками 35-й бригады ВСУ и представителями «украинкой добровольческой армии» возле кафе в населённом пункте Каменка получили ранения два морпеха. По данным разведки ДНР, один нацист также получил ранения, от которых впоследствии скончался», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что по имеющейся информации, разборки произошли на фоне спора о предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

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