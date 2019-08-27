Пьяный украинский офицер избил комбата и сбежал из части

27.08.2019, Киев, Александр Гусар

Во время празднования Дня независимости Украины офицер ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего командира батальона и скрылся с места происшествия.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 августа во время празднования так называемого Дня независимости между офицерами второй батальонно-тактической группы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины произошел конфликт на почве алкогольного опьянения. Командир третьей десантно-штурмовой роты капитан Евтушенко избил командира батальона за оскорбления в свой адрес, после чего скрылся в неизвестном направлении», – рассказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на сегодняшний день местоположение военнослужащего не известно, расследование по данному факту не проводится, доклад в вышестоящий штаб не поступал.