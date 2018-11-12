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12.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Скандал, Украина
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Пьяный украинский офицер покалечил своего подчинённого

Командир подразделения одной из бригад ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил своего подчинённого в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом рёбер.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в рядах ВСУ продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния, подтверждением чему послужили очередные факты нарушения воинской дисциплины на фоне употребления спиртных напитков.

«10 ноября командир подразделения 59-й бригады вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчиненного. В результате рядовой попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой», – рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования.

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