Пьяный украинский офицер покалечил своего подчинённого

12.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Командир подразделения одной из бригад ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил своего подчинённого в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом рёбер.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в рядах ВСУ продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния, подтверждением чему послужили очередные факты нарушения воинской дисциплины на фоне употребления спиртных напитков.

«10 ноября командир подразделения 59-й бригады вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчиненного. В результате рядовой попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой», – рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования.