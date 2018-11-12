Просмотров:
Пьяный украинский офицер покалечил своего подчинённого
Командир подразделения одной из бригад ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил своего подчинённого в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом рёбер.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Он отметил, что в рядах ВСУ продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния, подтверждением чему послужили очередные факты нарушения воинской дисциплины на фоне употребления спиртных напитков.
«10 ноября командир подразделения 59-й бригады вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчиненного. В результате рядовой попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой», – рассказал Андрей Марочко.
Он также добавил, что данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования.
Метки: Алкоголизм в ВСУ, Андрей Марочко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.