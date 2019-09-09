Пьяный украинский офицер застрелил мужчину за замечание

09.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Офицер ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из табельного оружия по мирному жителю, сделавшему ему замечание.

Такую информации озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР, Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, очередное преступление ВСУ в отношении гражданского населения Донбасса произошло в ночь с 5 на 6 сентября, когда группа украинских военных отмечала день разведки в одном из увеселительных заведений подконтрольного населенного пункта Волноваха.

«В разгар словесной перепалки одним из посетителей им было сделано замечание. В ответ на это, изрядно выпивший майор Мельник, применил личное оружие по гражданскому лицу. Мужчина скончался на месте», – сообщил Ринат Айгистов.