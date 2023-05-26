Пьяный украинский судья убил нацгвардейца

Игорь Шкапа.  
26.05.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Происшествия, Украина


Ночью в Киеве в результате наезда автомобиля, которым управлял судья, погиб боец Нацгвардии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил блогер Влад Антонов, основатель паблика dtp.kiev.

Ночью в Киеве в результате наезда автомобиля, которым управлял судья, погиб боец Нацгвардии. Об...

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«Ночью в Киеве убили военнослужащего отец двоих детей. Судья Макаровского суда Алексей, водитель автомобиля lexus, не справился с управлением и сбил парня…. Смерть наступила мгновенно….. Заезд в Киев со стороны Житомира.

Говорят будто водитель может быть в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сразу сказал, что ему очень плохо и вызвал скорую помощь. У погибшего военнослужащего осталось двое детей. Мы очень просим огласки и справедливого расследования», – написал блогер.

Примечательно, что ранее ему вручило подозрение СБУ по подозрению в дискредитации ВСУ. По версии следователей, он «снимал провокационные видео во время движения военных авто или колонн на территории Киевщины, фиксировал их номерные знаки и лица, а в своих стримах оскорблял защитников».

Поэтому неудивительно, что к своему нынешнему посту Антонов добавил следующую фразу:

«Также прошу не преследовать меня за публикацию информации об этом ДТП».

По данным украинских СМИ, речь идет о председателе Макаровского райсуда Алексее Тандыре.

ДТП произошло на проспекте Победы (переименован в Берестейский).

При этом Государственное бюро расследований сообщило, что ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте, а поэтому его доставили в клинику для освидетельствования на алкогольное опьянение.

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