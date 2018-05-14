14.05.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Пьяный ВСУшник открыл стрельбу по своим сослуживцам

Пьяный украинский военнослужащий в ходе разборок открыл огонь из автомата по своим сослуживцам и ранил троих из них.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНаивгатора.

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Оборонное ведомство Республики вновь получает сведения о крайне низком морально-психологическом состоянии бойцов вооруженных сил Украины.

«Так, 9 мая вечером в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один военнослужащий открыл огонь из автомата по своим товарищам», – рассказал Марочко.

Подполковник уточнил, что в результате стрельбы трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

«По данному факту проводится расследование, которое командир бригады военный преступник Майстренко пытался скрыть от генерала Залужного», – добавил он.