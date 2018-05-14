14.05.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
  2 277 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Происшествия, Украина

Пьяный ВСУшник открыл стрельбу по своим сослуживцам


Пьяный украинский военнослужащий в ходе разборок открыл огонь из автомата по своим сослуживцам и ранил троих из них.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНаивгатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Оборонное ведомство Республики вновь получает сведения о крайне низком морально-психологическом состоянии бойцов вооруженных сил Украины.

«Так, 9 мая вечером в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один военнослужащий открыл огонь из автомата по своим товарищам», – рассказал Марочко.

Подполковник уточнил, что в результате стрельбы трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

«По данному факту проводится расследование, которое командир бригады военный преступник Майстренко пытался скрыть от генерала Залужного», – добавил он.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть