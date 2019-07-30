Пьяный ВСУшник отправился брататься с ДНР и подорвался на мине

30.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвался на мине, отправившись в сторону позиций НМ ДНР договариваться о мире.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, разведкой НМ ДНР получены уточнённые данные по факту подрыва на мине военнослужащего 36-й бригады ВСУ. Инцидент произошёл после употребления солдатами алкогольных напитков.

«Как сообщил прибывшим на место происшествия командирам боевик 3-й роты 1-го батальона Деркач С. И., он и пострадавший Петров О. И. находились на передовой позиции и употребляли спиртные напитки. После распития двух бутылок водки между ними завязался разговор о необходимости окончания боевых действий между украинцами и восстановления целостности Украины мирным путем. После этого Деркач отлучился с позиции за дополнительной порцией алкоголя, а в это время Петров вылез с занимаемого окопа и направился в сторону позиций Народной милиции. Сделав несколько шагов наступил на установленную ранее саперами батальона противопехотную мину ПМН», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что, по заключению медиков, в результате подрыва на мине Петров получил ранение ноги, которое привело к ампутации.

«В ходе допроса Петров объяснил свои действия желанием наладить мирные отношения с военнослужащими Народной милиции», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.