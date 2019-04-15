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15.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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Пьяный ВСУшник подорвал гранатой мирного жителя в Донбассе

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвал гранатой себя и мирного жителя населённого пункта Бердянское.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что в одном из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады, переданном в оперативное подчинение командиру 79-й бригады Курачу, находящемся в населённом пункте Бердянское, в знак протеста из-за переноса срока ротации украинские боевики устроили массовую пьянку.

«Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения «элита» украинской армии – десантники 80-й бригады разбрелись по селу. Один из боевиков, старший сержант Тяпка, вел себя более агрессивно и обвинял в сепаратизме всех попадающихся ему навстречу мирных граждан, угрожая при этом гранатой с выдернутой чекой. В конечном итоге, в результате взрыва гранаты ранение получил сам пьяный дебошир Тяпка и мирный житель Бердянского», – сообщил Даниил Безсонов.

Он добавил, что комбриг 79-й бригады Курач в настоящее время пытается «замять» данный инцидент, путем подкупа сотрудников военной прокуратуры и родственников пострадавшего.

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