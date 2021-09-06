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06.09.2021 10:13 (Мск),

Киев, Вадим Москаленко

 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
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Пьяный ВСУшник решил выстрелить себе в голову

Новости УкраиныВ зоне «ООС» в ходе проведения инженерных работ по укреплению позиций на «дружественной» мине...

В зоне «ООС» в ходе проведения инженерных работ по укреплению позиций на «дружественной» мине подорвался экскаватор, один боевик получил смертельные ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе проведения инженерных работ по углублению траншей с применением техники в районе населённого пункта Мироновский, на противотанковой мине подорвался экскаватор группы инженерного обеспечения бригады», – говорится в сообщении.

В результате смертельные ранения получил водитель экскаватора солдат Гребнев, скончавшийся по дороге в госпиталь.

Проведённое расследование показало, что причиной происшествия стала халатность заместителя командира батальона по вооружению, который приказал подчинённым в кратчайшие сроки завершить инженерные работы, не проведя предварительной очистки местности.

А незадолго до этого на позициях в районе населённого пункта Старогнатовка украинский боевик напился и попытался совершить суицид.

«В ночь с 3 на 4 сентября военнослужащий мотопехотного батальона 93-й бригады, находясь на позициях в состоянии алкогольного опьянения, сопровождавшегося галлюцинациями, попытался совершить суицид путем выстрела в голову из пистолета», – сообщили в пресс-службе НМ ДНР.

Однако суицид не удался – боевик отделался тяжелым ранением и был доставлен в госпиталь.

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