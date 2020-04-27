Пьяный ВСУшник сжёг заживо спящих сослуживцев

27.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

На Луганщине в одном из расположений ВСУ в результате общей попойки украинский боевик перевернул мангал с углями около автомобильного кунга, в котором спали его сослуживцы.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции. В связи с низким уровнем морально-психологического состояния участились случаи употребления спиртных напитков и наркотических веществ среди так называемых «защитников» Украины.

Так, трое боевиков 2 мотострелковой роты 30 бригады распивали спиртные напитки. После распития, двое военнослужащих – сержант Бабич и старший солдат Морозовский – уснули в автомобильном кунге, а третий индивидуум – солдат Алексеюк – случайно перевернул мангал с углями, расположенный в непосредственной близости от кунга в котором спали его товарищи», – сообщил Осадчий.

По его словам, в результате возникшего пожара, оба ВСУшника погибли.

«Также были уничтожены более сорока наименований различного военного имущества, в том числе три тепловизионных прицела «Пульсар»; четыре телефонных аппарата «ТА-57»; десять радиостанций и зарядные устройства к ним.

В зоне ответственности соединения офицерами ВСП и СБУ проводится разбирательство по факту несоблюдения требований безопасности и гибели военнослужащих», – добавил представитель оборонного ведомства.