02.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Пьяный ВСУшник в Донбассе избил и изнасиловал местную жительницу


ВСУшник в состоянии алкогольного опьянения в одном из населённых пунктов на подконтрольной Киеву территории Донбасса избил и изнасиловал девушку, которая до сих пор находится в больнице без сознания.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование 58 бригады не способно установить контроль над своими подчинёнными, которые продолжают осуществлять противоправные действия в отношении местного населения.

Так, по информации, полученной от местных жителей населённого пункта Константиновка, отделением полиции разыскивается украинский военнослужащий, который вчера вечером в состоянии алкогольного опьянения в районе железнодорожной стации избил и изнасиловал девушку, Елену В., 1993 года рождения. На данный момент пострадавшая находится в городской больнице №1 города Константиновка без сознания», – рассказал Никитин.

При этом, по его словам, командование 58 бригады резко отвергает запросы полиции по выдаче информации о своем боевике, ссылаясь на отсутствие преступника в списках части.

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