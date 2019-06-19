Пьяный взводный ВСУ расстрелял бегущих с боевых позиций подчинённых
Командир взвода ВСУ в зоне «ООС», находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из автомата по своим солдатам, пытавшимся оставить боевые позиции.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, 18 июня в районе населенного пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трем военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции.
«В результате инцидента военнослужащие получили ранения и с целью сокрытия данного факта находятся на лечении в одной из больниц Троицкого района» – рассказал Филипоненко.
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