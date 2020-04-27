Пьяный заместитель Кличко устроил драку с полицейскими

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Слончак в состоянии алкогольного опьянения развязал драку с остановившими его автомобиль полицейскими.

Соответствующий видеоролик опубликовали в эфире телеканала «Магнолия.ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вечером 26 апреля в Киеве полиция остановила автомобиль, который ехал без включенных фар. За рулём оказались депутат от фракции «Солидарность» Людмила Костенко и заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Слончак в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители попытались составить протокол, однако после непродолжительной словесной перепалки Солончак набросился на патруль с кулаками, в результате чего полицейские скрутили и задержали заместителя мэра. В свою очередь, находившаяся за рулём автомобиля Людмила Костенко отказалась проходить тест на наличие алкоголя в крови.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения. Автомобиль забрали на штраф-площадку, теперь дебоширу грозит до 5 лет заключения.

На сегодняшнем брифинге мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что уволил оскандалившегося зама.

«Я уволил заместителя КГГА Владмира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что случилось вчера вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть. И в первую очередь тем, кто её представляет. Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА. Владимир Слончак должен отвечать по закону», – резюмировал Кличко.

Напомним три года назад – в апреле 2017 года Солнчак участвовал в дорожном конфликте со стрельбой. Тогда полиции сообщили детали погони со стрельбой по дороге из Киева в Васильков. Между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители устроили гонки на дороге, а позже заехали на территорию пожарной части в Василькове, где и устроили стрельбу.

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович тогда заявил СМИ, что, когда правоохранители приехали на место конфликта, вооружен был лишь Слончак, тогда как у водителя и пассажиров другого авто оружия не было. Инцидент квалифицировали как хулиганство.