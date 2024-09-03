Пять бригад ВСУ южнее Покровска попали под угрозу окружения – Forbes

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Forbes пишет, что сотни украинских военных могут попасть в окружение южнее Покровска.

«Мощная российская группировка, потенциально насчитывающая десятки тысяч военных, обошла украинскую группировку, которая удерживает линию между селом Мемрик и рекой Волча. В результате образовался открытый выступ, который при нескольких решительных маневрах россиян может превратиться в ловушку для сотен украинских солдат», — говорится в материале.

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По данным издания на этом выступлении держат оборону подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, 68-й егерской бригады, 117-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии. Однако ведущую роль должна сыграть 25 воздушно-десантная бригада, которая держит село Украинск.

Если 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ с ее боевыми машинами «Мардер» немецкого производства «не остановит противника под Украинском, отступление может привести к… окружению противником», предупредил Украинский центр оборонных стратегий . В таком случае части по меньшей мере четырех украинских бригад будут окружены россиянами к югу от Покровска.

Украинское отступление, возможно, уже идет. Если так, то это разумный шаг со стороны украинского командования, считают аналитики проукраинской группа Conflict Intelligence Team .

«Было бы целесообразно, чтобы они отступили из этого района, прежде чем российские войска перекроют им пути снабжения и отступления. Покинув этот участок, украинцы могли бы выпрямить свои линии обороны и вырыть новые укрепления в нескольких милях к западу. А вызванное этим замедление российского наступления могло бы дать украинцам время и пространство, чтобы укрепить свою оборону и логистику и спасти город» , – делится с Forbes своими выводами и рекомендациями в Conflict Intelligence Team.

Украинские позиции вокруг Покровска хрупки, добавляют в Conflict Intelligence Team. Украинский генеральный штаб в Киеве деликатно балансирует по крайней мере на двух крупных операциях: оборона Покровска, а также внезапное украинское вторжение в Курскую область России, которое началось в начале августа.

«Войск немного. Настолько мало, что потеря частей четырех бригад внутри выступа может оказаться катастрофической для украинцев. В то же время успешная эвакуация этих почти окруженных войск может укрепить выпрямленную и сокращенную украинскую линию. По нашему мнению, стабилизация на этом участке линии фронта к осени действительно возможна», — поясняют в Conflict Intelligence Team.

«После того, как российская армия исчерпает свой наступательный потенциал, линия фронта, скорее всего, замрет», – прогнозируют в Conflict Intelligence Team. А Forbes называет этот сценарий «предпосылкой для самого оптимистичного исхода для украинцев, обороняющих Покровск».